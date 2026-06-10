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Blatter tacle Infantino sur l’affaire Omar Artan

MJ
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Blatter tacle Infantino sur l’affaire Omar Artan

Il sait que quoi il parle. L’ancien président de l’instance n’a pas complètement tort. Interrogé par L’Équipe, le Suisse a vivement critiqué la gestion du dossier Omar Artan, l’arbitre somalien refoulé à son arrivée sur le sol américain. 

« On ne devrait pas disputer la Coupe du monde dans un tel pays »

« Si un pays refuse l’entrée à un arbitre, c’est un problème grave, et on ne devrait pas disputer la Coupe du monde dans un tel pays », a lâché Blatter, qualifiant la situation d’« incroyable » et d’« insensée ». L’ancien patron de la FIFA estime que la faute revient d’abord à l’instance.

Blatter en a aussi profité pour envoyer une petite pique à Gianni Infantino comme à son habitude et à sa proximité avec Donald Trump. « Le président actuel devrait montrer qu’il est plus fort que son grand ami à la Maison-Blanche, non ? Quand on commence à se faire dominer par la politique, c’est mauvais », a-t-il ajouté.

Quand même Sepp Blatter trouve que la FIFA manque de principes, faudrait commencer à se poser des questions.

Équipe type : c'est leur dernière Coupe du monde

MJ

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