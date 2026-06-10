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La réaction lunaire de Gianni Infantino à l'exclusion d'Omar Artan

TJ
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La réaction lunaire de Gianni Infantino à l'exclusion d'Omar Artan

Traduction : « M’emmerdez pas à 24h du début de la Coupe du monde. » Quelques jours après l’expulsion du meilleur arbitre d’Afrique, le Somalien Omar Artan, que l’administration Trump a expliqué ce jeudi par un supposé lien avec le terrorisme, c’était au tour de Gianni Infantino d’évoquer un incident qui ne fait pas du tout bonne presse au Mondial nord-américain, à la veille du match d’ouverture.

« Il faut rester calme et détendu »

« On ne peut pas tout contrôler. Il faut rester calme et détendu. Je veux unir le monde avec cette Coupe du monde », a réagi le boss de la FIFA, comme pour s’exempter de toute responsabilité dans ce joli raffut que sont les contrôles très musclés à l’entrée du territoire américain. Quelques mots, pour balayer tout le sentiment d’injustice que doit encore ressentir Omar Artan, malgré le fait qu’il ait été accueilli en héros à son retour à Mogadiscio.

Les « acteurs malveillants » sont sans doute ceux qui dirigent.

À quelques jours du Mondial, Michel Platini ne lâche pas l’affaire avec Gianni Infantino

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