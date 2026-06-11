Gianni Infantino chauffeur de bus ?

Toujours en garder sous le coude. Non content de balancer une décla lunaire sur l’interdiction de territoire américain pour l’arbitre Omar Artan, Gianni Infantino s’est à nouveau exprimé sur le cas de l’Iran, longtemps incertain quant à sa participation au Mondial.

Comme d’habitude, il s’est mué en défenseur des droits et du football, dans un jeu de mise en scène toujours aussi fascinant : « Je suis allé voir l’équipe d’Iran en mars en Turquie à Antalya. Alors que les gens disaient que ce serait impossible pour eux d’aller au Mondial, je leur ai dit et promis qu’ils iraient et que s’il fallait que j’aille à Téhéran avec un bus et les conduire jusqu’ici, je le ferais. » Heureusement pour la team Melli, elle n’a pas eu besoin de se faire conduire pour arriver au Mexique.

Gianni Infantino says he was prepared to drive the Iran team in a bus from Tehran to ensure they'd get to the World Cup 🗣️ pic.twitter.com/0M8n32j9lo — BBC Sport (@BBCSport) June 11, 2026

Ce n’est pas la première fois que le boss de la FIFA nous sort des conférences de presse assez folles avant le coup d’envoi d’un Mondial…

Chauffeur ou tout simplement le fou du bus ?

La réaction lunaire de Gianni Infantino à l’exclusion d’Omar Artan