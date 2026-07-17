Quand la FIFA reverse de l'argent aux clubs formateurs

C’est donc ça se jeter des fleurs ? Depuis 2022, l’instance mondiale du football a créé la Chambre de compensation. Ce système oblige les clubs acheteurs d’un joueur pro à reverser de l’argent aux clubs formateurs lorsqu’il est transféré d’un club à un autre. Selon Gianni Infantino, cette chambre « demeure l’une des pierres angulaires de l’engagement de la FIFA visant à améliorer la transparence financière, à renforcer la confiance dans le système des transferts internationaux et à récompenser l’investissement dans la formation des jeunes partout sur la planète. »

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Une franche réussite depuis sa création ?

La FIFA explique dans un communiqué que près d’un milliard de dollars a été redistribué à des clubs du monde entier, une normalité pour le président de la FIFA : « Cette somme témoigne du rôle joué par la Chambre de compensation dans le renforcement de l’écosystème de développement du football, en veillant à ce que les clubs reçoivent la compensation financière qu’ils méritent pour avoir formé les futures générations de joueurs. »

Dans ce chiffre, 221 millions ont été générés par des joueurs ayant disputé le Mondial et 768 pour des joueurs qui l’ont regardé sur le canapé, ce qui prouvent que n’importe quel joueur pro doit faire gagner des pépettes à son club formateur.

Quand il y a du bon à la FIFA, comptez sur elle pour le souligner.

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