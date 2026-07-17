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Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Espagne-Argentine !

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Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Espagne-Argentine !

Pendant la Coupe du monde 2026, Footox passe en mode quotidien !

Tous les jours du lundi au vendredi, Footox vous spoile une rencontre du jour en dix minutes chrono avec des théories folles, des avis tranchés et surtout des intuitions sans pareilles. Dans ce vingt-quatrième épisode de Footox spécial Coupe du monde 2026, Andrea Chazy reçoit Mathieu Rollinger, rédacteur en chef de So Foot.com, qui lance parfaitement cette Finalissima.

L’émission est disponible en direct sur la fréquence DAB+ de la Tsugi Radio à 12h et 17h30, et bien évidemment en replay sur toutes vos plateformes favorites dans la foulée.

Bonus : retrouvez également tous les jours de ce Mondial 2026 une grande histoire du football avec Légendes, notre podcast dédié… aux grandes histoires du football racontées par So FootIl y a juste à cliquer ici ! 

Bonne écoute !

La FIFA se la joue NBA pour les futurs champions du monde

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