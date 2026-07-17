Le Paris FC met un merlu bien frais dans ses filets

Pagis est magique ? Comme attendu, Pablo Pagis est officiellement devenu ce vendredi un joueur du Paris FC, en provenance de Lorient. L’attaquant français sera un joueur parisien jusqu’en 2031. Pour rappel, Pagis rejoint le club francilien pour une somme avoisinant les 15 millions d’euros, plus 1,5 million de bonus en cas de qualification européenne. L’ancien merlu sort d’une saison pleine à Lorient avec 10 buts et 5 passes décisives en 28 matchs de Ligue 1.

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Un début de mercato sur les chapeaux de roues.

Ambitieux, le Paris FC veut se donner le droit de rêver à l’Europe. Pablo Pagis est déjà la troisième recrue du club parisien depuis le début du mercato, après Patrick Zabi et Diego Coppola. Un début de saison également sous le signe de l’arrivée de Liam Rosenior aux manettes du club. Alors qu’ils ont terminé onzièmes de Ligue 1 la saison dernière, les Franciliens tenteront de surfer sur leur bonne deuxième partie de saison, conclue par une victoire contre le PSG.

Rêver plus grand.

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