Pablo Pagis veut mettre les voiles cet été

« Ce n’est pas l’homme qui prend la mer ». Auteur d’une très belle saison avec le FC Lorient, Pablo Pagis ne semble pas vouloir faire des vieux os dans le Morbihan. L’ailier gauche, qui réalise la meilleure saison de sa carrière avec dix buts et trois passes décisives délivrées, a clairement affiché ses envies de départ dans un entretien pour Ouest-France, paru ce vendredi.

« Je pense que c’est le moment. Il y a des clubs ambitieux qui sont là, des projets qui peuvent m’intéresser. Forcément, c’est flatteur. C’est la récompense de mon travail, a clamé le fils de Mickaël, l’ancien buteur de Rennes et de l’OM. S’il y a des clubs étrangers jouant vraiment le haut tableau qui montrent de l’intérêt pour moi, pourquoi pas ? Mais la Ligue 1, je connais le Championnat »

Sous contrat jusqu’en 2027

Formé par le Stade rennais, le joueur, prêté à Nîmes et au Stade lavallois par le passé, est l’une des révélations de la Ligue 1 cette saison. Valorisé à 10 millions d’euros aujourd’hui, le natif de Montbéliard est sous contrat jusqu’en juin 2027.

Pour rappel, les meilleures ventes de l’histoire du club breton sont Terem Moffi et Dango Ouattara, partis respectivement à Nice et Bournemouth à l’époque pour 22,5 millions d’euros.

L’heure de prendre son envol ?

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