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L’Italie pleure la disparition d’Osvaldo Bagnoli

ABS
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L’Italie pleure la disparition d’Osvaldo Bagnoli

Le foot italien perd un très grand monsieur. Osvaldo Bagnoli, entraîneur historique du Hellas, est décédé ce vendredi matin à l’âge de 91 ans. La cause du décès n’a pas été indiquée.

Le natif de Milan a marqué l’histoire en remportant la Serie A en 1984 avec Véroneau nez et à la barbe de toutes les grandes puissances italiennes de l’époque. Il avait également remporté la Serie B avec I Gialloblu trois ans plus tôt. Resté de 1981 à 1990 au club vénitien, il aura ensuite dirigé le Genoa et l’Inter.

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Un homme vénéré en Italie

L’Italien est entré en 2017 au Temple de la renommée du football italien, rejoignant notamment Lippi, Capello et Ancelotti au rang des plus grands entraîneurs azzuri. De nombreux clubs ont célébré sa mémoire sur leurs réseaux sociaux, confirmant l’unanimité autour d’un homme qui aura mené le Hellas à son seul titre de champion.

RIP Osvaldo.

La fête et le nul pour l’Inter

ABS

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