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  • Hellas Vérone-AC Milan (0-1)

Milan fait le boulot à Vérone

AL
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Milan fait le boulot à Vérone

Hellas 0-1 Milan

But : Rabiot (41e) pour Milan

Les trois points, et puis c’est tout.

Milan n’a pas brillé ce dimanche après-midi à Vérone, mais Milan a gagné, et c’est bien là le plus important à cinq matchs de la fin du championnat. D’autant que Naples s’est écroulé contre la Lazio samedi, et que ce succès milanais permet à Rafael Leão et ses copains de retrouver la deuxième place derrière l’Inter, qui semble inaccessible. Le seul pion de la partie est venu du pied gauche d’Adrien Rabiot, bien servi dans la profondeur par Leão, à quelques minutes de la pause (0-1, 41e). Les supporters milanais ne retiendront sans doute rien d’autre au terme de cette purge, qui aurait même pu être plus piégeuse, puisque Vérone a même dominé la partie par moments…

Dernier à dix points du premier non-relégable, le Hellas peut déjà se préparer à la Serie B.

 

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AL

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