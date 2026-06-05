Deschamps juge son équipe ni trop belle, ni trop laide

Un concours de beauté. De retour dans les artères de la Beaujoire pour discuter avec les journalistes comme au temps où il était joueur du FC Nantes, Didier Deschamps est revenu sur la défaite de l’équipe de France face à la Côte d’Ivoire. Si le sélectionneur de l’équipe de France ne voyait pas « son équipe trop belle avant ce match », il ne « la voit pas trop laide maintenant. »

« Je ne suis pas agacé »

DD l’assume dans des propos rapportés par Ouest-France : « La Côte d’Ivoire a fait de meilleures choses que nous, notamment en matière de vitesse et de percussion. Leur égalisation les a galvanisés. Je n’enlève pas leur mérite, mais on a fait des erreurs qui ont amené le deuxième but. » Malgré sa première défaite à la tête des Bleus lors d’une préparation à une grande compétition, Deschamps avoue « ne pas être agacé. »

Avant de repartir à l’abordage pour préparer le match contre l’Irlande du Nord prévu lundi, l’ancien Canari a aussi eu un mot pour les supporters de la Beaujoire qui ont déployé un tifo en son honneur. « Je les remercie, ça m’a fait très plaisir. Même si je n’ai pas l’habitude de montrer mes émotions en plein match. Tout a commencé ici pour moi. Ça fait 40 ans, je n’oublie pas. Dans ma vie privée, Nantes est un endroit important. J’ai eu l’occasion de revoir beaucoup de personnes ces deux derniers jours. Il y avait beaucoup d’émotions. »

Nantes la jolie.

La France se réveille avec une bonne nouvelle