Un club français ferme ses portes après une liquidation judiciaire

Une pensée pour la Ligue 2 des années 1990-2000. Le tribunal de Lille a tiré un trait sur l’histoire footballistique de Wasquehal en liquidant le club judiciairement. En proie à un monceau de difficultés financières depuis plusieurs années, notamment en raison de la mauvaise gestion de ses anciens dirigeants, le Wasquehal FC a vu la situation s’empirer de jour en jour depuis le début de l’année, sans pouvoir changer les choses.

Placé en redressement judiciaire le 15 mai dernier, la veille du maintien sportif des Jaune et Noir en National 2, puis relégué administrativement au niveau régional le 19 mai sur décision de la DNCG, la liquidation, ce jour, renvoie le club dans les bas-fonds du football français.

Nécrologie d’un club historique

Fondé en 1945 sous le nom de l’Entente sportive de Wasquehal, le club de la métropole lilloise aura traverser les époques trouvant le moyen de se renouveler pour rester dans les bons niveau du football français.

Les amoureux du football n’oublieront pas le quinquennat des Nordistes dans l’antichambre du football français entre 1997 et 2002, après leur titre de champion de National, ni leurs parcours répétés en Coupe de France, notamment leur victoire contre Auxerre en 2011 et une courte défaite face au PSG de Zlatan en 2016.

Puisqu’on vous dit que le football français est sauvé.

Wasquehal et Monaco exclus des compétitions nationales par la DNCG