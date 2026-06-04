- Amical
- France-Côte d’Ivoire (1-2)
Les notes des Bleus contre la Côte d’Ivoire
Si Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni et Rayan Cherki ont régalé en première période, l’équipe de France n’a joué qu’une mi-temps avant de se faire surprendre par la Côte d’Ivoire et de perdre pour la première fois à Nantes (1-2). Les Bleus sont prêts pour cet été, si et seulement si les matchs durent 45 minutes.
France
Mike Maignan
Jusqu’au but de Guéla Doué, on aurait pu croire que Hugo Lloris avait finalement chopé sa place dans la liste des 26.
0 note(s)
Jules Koundé
Si ça se trouve, il a joué pendant la pub des pauses fraîcheur. Si ça se trouve. Remplacé par Malo Gusto (67e), pur-sang arabe, mais pas devant les caméras.
"C'est des chevaux, des pur-sang arabes !" 🐎😂
Des joueurs ont impressionné lors de la séance physique 👀🏃 pic.twitter.com/bxP4n5zYh3
— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 1, 2026
0 note(s)
Dayot Upamecano
Heureusement pour le PSG qu’il n’était pas titulaire en demi-finales de Ligue des champions. Ah, si. Suppléé par Maxence Lacroix (46e), remplaçant sûr.
0 note(s)
Ibrahima Konaté
Jamais inquiété mais prenable sur la seule occasion de l’adversaire : il est déjà en place pour le Real Madrid. Remplacé par Lucas Hernandez (67e), perdu en route.
0 note(s)
Theo Hernández
Péroxydé, énergique et jamais fatigué : le Michael Buffer français est prêt pour les States. Remplacé par le speaker Lucas Digne (46e), pas encore en mode « Let’s get ready to rumble ! »
0 note(s)
Aurélien Tchouaméni
« Dans le prochain épisode de The Bridge, on invitera l’évêque de Carcassonne, qui a côtoyé Xavier Dupont de Ligonnès à Nantes en 2011. » Remplacé par N’Golo Kanté (46e), presque porté disparu.
0 note(s)
Adrien Rabiot
Juin 2026. La France s’effondre et signe l’armistice. Au milieu du chaos, un homme aux cheveux longs refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s’échappe vers les États-Unis pour sauver ce qu’il reste d’un rêve : la liberté. Remplacé par Manu Koné (67e), simple figurant.
0 note(s)
Michael Olise
Nantes aura vibré une seule fois cette saison : pour son petit pont en première mi-temps. Remplacé par Maghnes Akliouche (46e), Rémy Cabella version bleue.
0 note(s)
Rayan Cherki
Plus à l’aise à la Beaujoire qu’à prendre la pose à Clairefontaine. Remplacé par Warren Zaïre-Emery (78e), qui a mis pause.
L’équipe ! pic.twitter.com/zna4DOBrix
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 2, 2026
0 note(s)
Marcus Thuram
« Allô Estéban Lepaul. C’est Didier. Tu peux annuler ton mariage s’il te plaît ? » Remplacé par Bradley Barcola (89e), en vacances.
0 note(s)
Kylian Mbappé
Il y a des notifications qui annoncent l’été : « Plus aucun Français au troisième tour de Roland-Garros », « Canicule : comment conserver la fraîcheur dans votre logement ? » Pour les années paires, c’est : « Mbappé est prêt pour la Coupe du monde. » Ouf. Remplacé par Jean-Philippe Mateta (46e), à fond derrière les finales NBA.
0 note(s)
Côte d'Ivoire
Guela Doué
Faire Budapest – Paris – Nantes en quatre jours et à cette forme, c’est fort.
0 note(s)
Seko Fofana
L’orange n’est pas à la mode qu’à Roland-Garros.
0 note(s)
Amad Diallo
L’éléphant de Nantes, c’est lui ?
0 note(s)
Tony Chapron a trouvé son successeur.
0 note(s)
Donner une note
-
⇞ou
⇟
Passer d'un joueur à l'autre.
-
←
→
↓
↑
Choisir une note.
-
Enter
Valider la note.
-
Echap
Fermer le clavier.
Par Ulysse Llamas