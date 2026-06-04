Les notes des Bleus contre la Côte d’Ivoire

Kylian Mbappé

Il y a des notifications qui annoncent l’été : « Plus aucun Français au troisième tour de Roland-Garros », « Canicule : comment conserver la fraîcheur dans votre logement ? » Pour les années paires, c’est : « Mbappé est prêt pour la Coupe du monde. » Ouf. Remplacé par Jean-Philippe Mateta (46e), à fond derrière les finales NBA.