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Mbappé encore un peu plus dans l’histoire des Bleus

VM
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Mbappé encore un peu plus dans l’histoire des Bleus

Comme dirait Grégory, « écris l’histoiiiire ! ». Titulaire à la pointe de l’attaque des Bleus face à la Côte d’Ivoire (1-2) ce jeudi soir, Kylian Mbappé a écrit un petit peu plus sa légende sous la tunique tricolore ornée du coq. En honorant sa 97e sélection, le capitaine des Bleus a intégré le top 10 des joueurs les plus capés de l’histoire de l’équipe de France, à égalité avec Laurent Blanc, Bixente Lizarazu et Karim Benzema.

Le record de Giroud en vue

Sauf blessure, suspension grotesque ou élimination catastrophique dès le premier tour ou les 16es de finale, KM pourrait même doubler son sélectionneur Didier Deschamps (106 sélections) durant le Mondial 2026. L’été nord-américain sera peut-être aussi synonyme de record de buts pour l’attaquant vedette du Real Madrid. Avec 56 pions à son actif, Mbappé n’est qu’à une petite unité du meilleur buteur de l’histoire des Bleus Olivier Giroud (57 en 137 sélections).

Le record détenu par l’ancien Gunner ne sera d’ailleurs peut-être pas le seul qui pourrait être battu par le numéro 10 des Bleus, qui pourrait aussi doubler le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde Miroslav Klose et ses 16 buts. Mbappé en est à 12 en deux compétitions (4 en 2018 et 8 en 2022).

Dites au Guiness Book des records de se préparer.

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VM

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