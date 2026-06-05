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Le nul de la Roja face à l’Irak fait réagir la presse espagnole

EM
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Le nul de la Roja face à l’Irak fait réagir la presse espagnole

Les oreilles doivent siffler dans les rangs de la Roja. Après le surprenant match nul face à l’Irak (1-1), futur adversaire des Bleus, la presse espagnole n’a franchement pas apprécié la prestation des champions d’Europe. Se sont-ils passés le mot ? En tout cas, ils n’ont pas levé le pied sur les métaphores gastronomiques. Un « match décaféiné » pour Mundo Deportivo et « un gaspacho sans tomate ni concombre » et « une rencontre insipide » déplore AS.

Qui sera le gardien numéro 1 ?

Un match amical, certes, mais qui à le don de relancer le débat autour du gardien numéro 1 pour la Coupe du monde. Titulaire dans les buts espagnols, ce jeudi soir, Joan Garcia n’a pas du tout rassuré les journalistes ibériques. AS ne prend pas de pincettes et enterre gentiment le Barcelonais : « Des erreurs comme celle d’hier ne facilitent certainement pas la tâche pour trouver des consultants prêts à vous soutenir. » De son côté, Marca affiche sa préférence pour le Mondial : « L’erreur de Joan García qui met fin au débat sur le gardien : Unai Simón sera titulaire pour la Coupe du monde. »

Et Raya, on en fait quoi ?

Futur adversaire des Bleus, l’Irak neutralise l’Espagne

EM

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