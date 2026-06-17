Premiers Potos S01E01 : qui est vraiment La Légende du bar ?

Dans ce premier épisode de Premiers Potos, la websérie de Parions Sport diffusée sur So Foot, la bande a un problème : personne ne sait sur quoi miser. Heureusement, il y a La Légende. Enfin, heureusement… c'est vite dit.

Dans un coin du bar, enveloppé d’une légère brume et de mystère, un homme attend. Santiags, bagues imposantes, réputation en béton : La Légende du bar a tout raflé en pariant sur la Grèce en 2004. Nos quatre amis sont un peu à cours d’imagination pour leur pari du jour. Du coup, il faut aller voir ce gars pour aller lui soutirer un tuyau….

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