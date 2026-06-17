Messi se compare à une légende du tennis

Vrai reconnaît vrai. Auteur d’un incroyable triplé face à l’Algérie (3-0) dans la nuit de mardi à mercredi pour l’entrée en lice des champions du monde argentins, Lionel Messi a encore choqué tout son monde à bientôt 39 ans. Sourire aux coins des lèvres et trophée d’homme du match en mains, la Pulga a d’elle-même annoncé qu’elle se trouvait de nombreux points communs avec un certain Rafael Nadal, légende tennistique. Et tant pis si ce dernier est un fan absolu du Real Madrid.

« Je m’identifie beaucoup à Nadal »

C’est quoi le plus difficile entre 8 Ballons d’or et 14 Roland-Garros ? « En ce moment, je regarde la série sur Rafa Nadal et je m’identifie beaucoup à lui, a reconnu l’octuple Ballon d’or. Nous sommes très similaires dans cet état d’esprit, qui est de toujours donner son maximum, de se sentir bien. C’est comme ça que je profite, et tant que je pourrai le faire, je serai là. »

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