Thomas Partey va se retrouver sans club

Prêts ? Partey ! Thomas Partey devrait quitter Villarreal cet été. C’est en effet ce qu’a récemment annoncé The Athletic, qui avance que le club espagnol a décidé de ne pas reconduire le contrat de l’international ghanéen. Cette saison, l’ancien joueur d’Arsenal est apparu à 32 reprises dans le onze de Marcelino, dont 5 en Ligue des champions.

Il va rater le début du Mondial

Pour rappel, accusé d’agression sexuelle et de viols, Thomas Partey ne pourra pas participer au premier match des Black Stars face au Panama, après que le gouvernement canadien lui a interdit d’entrer sur son territoire.

Cette décision a été confirmée ce mardi par la justice canadienne.

Villarreal nomme son nouvel entraîneur