L'Atalanta relève la tête en battant le Hellas, le Lazio enchaîne face à Bologne

Atalanta 1-0 Hellas Vérone

But : Zappacosta (37ᵉ)

Sur une terrible série de six matchs sans victoire, l’Atalanta a enfin relevé la tête. Opposée au Hellas Vérone lors de cette 30e journée de Serie, la Dea a pu compter sur Davide Zappacosta pour empocher les trois points (1-0). Suite à une belle séquence collective, le piston italien hérite du ballon sur le côté droit, repique dans l’axe avant de tromper Lorenzo Montipo d’une frappe croisée soudaine (1-0, 37ᵉ) Face à des adversaires incapables de cadrer la moindre frappe lors du premier acte, les locaux vont faire le dos rond et subir en seconde période (10 tirs, 3 cadrés pour les hommes de Paolo Sammarco) sans pour autant prendre de but. Avec ce court succès, la Dea revient provisoirement à un point de la Roma, qui affronte Lecce ce dimanche, et peut toujours croire en une qualification européenne.

Bologne 0-2 Lazio

Buts : Taylor (72ᵉ, 82ᵉ)

De son côté, la Lazio a enchaîné un troisième succès d’affilée en championnat en surclassant Bologne (0-2). Tout avait pourtant mal commencé pour les Biancocelesti. Après un premier acte bien terne (deux tirs cadrés de chaque côté), les locaux vont obtenir un penalty peu de temps après le retour des vestiaires. En charge de la tirer, Riccardo Orsolini va voir sa tentative être parfaitement stoppée par Edoardo Motta (51e). Le tournant du match. Kenneth Taylor va donner l’avantage aux siens quelques minutes plus tard d’un plat du pied assuré suite à un ballon mal repoussé par la défense adverse (0-1, 72ᵉ) avant de s’offrir un doublé, grâce à un très bon ballon de Boulaye Dia, en mystifiant Federico Ravaglia (0-2, 82ᵉ La messe est dite. Avec ce succès, les hommes de Maurizio Sarri doublent leur adversaire mais restent à huit longueurs de la première place qualificative pour l’Europe à huit journées de la fin.

L’espoir fait vivre.