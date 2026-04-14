S’abonner au mag
  • C1
  • Quarts
  • Atlético-Barcelone

Le président de l’Atlético n’aime pas les cheveux courts

QB
6 Réactions
Le président de l’Atlético n’aime pas les cheveux courts

Tous les goûts sont dans la nature. En matière de football, c’est pareil. Le FC Barcelone a râlé contre l’état de la pelouse du Metropolitano, trop haute et sèche à son goût, avant le quart de finale retour de Ligue des champions. Le président de l’Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, est un brave homme… mais pour le coup, l’avis de ses collègues catalans, il s’en fout royalement.

« Il y a des gens qui aiment les cheveux courts et d’autres qui préfèrent les cheveux longs ; c’est peut-être qu’il n’aime pas les cheveux longs », a-t-il lâché devant les médias, en réponse aux propos de Hansi Flick, pas content du tout en découvrant la pelouse. Tant pis pour le Barça, obligé de composer avec des conditions pas optimales pour mettre en place son jeu.

On fera le bilan au coup de sifflet final.

L'Atlético de Madrid file dans le dernier carré dans la souffrance

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

02
Revivez la victoire du PSG à Liverpool (0-2)
Revivez la victoire du PSG à Liverpool (0-2)

Revivez la victoire du PSG à Liverpool (0-2)

Revivez la victoire du PSG à Liverpool (0-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.