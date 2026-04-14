Le président de l’Atlético n’aime pas les cheveux courts

Tous les goûts sont dans la nature. En matière de football, c’est pareil. Le FC Barcelone a râlé contre l’état de la pelouse du Metropolitano, trop haute et sèche à son goût, avant le quart de finale retour de Ligue des champions. Le président de l’Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, est un brave homme… mais pour le coup, l’avis de ses collègues catalans, il s’en fout royalement.

« Il y a des gens qui aiment les cheveux courts et d’autres qui préfèrent les cheveux longs ; c’est peut-être qu’il n’aime pas les cheveux longs », a-t-il lâché devant les médias, en réponse aux propos de Hansi Flick, pas content du tout en découvrant la pelouse. Tant pis pour le Barça, obligé de composer avec des conditions pas optimales pour mettre en place son jeu.

On fera le bilan au coup de sifflet final.

L'Atlético de Madrid file dans le dernier carré dans la souffrance