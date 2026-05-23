Les adieux de Dani Carvajal au Real Madrid

Ce n’est pas Dani le Rouge, mais un grand nom s’en va. Dani Carvajal a fait ses adieux au Real Madrid. Le latéral droit quittera la capitale espagnole cet été, après 451 matchs pour la Maison Blanche. Le 21ème joueur le plus capé de l’histoire du club s’en va sur une triste dernière saison, mais avec quelques gros bagages, et notamment quatre Liga, six ligues des champions.

The end of an outstanding Real Madrid career for Dani Carvajal. Athletic Club stood beside Real Madrid to give him a guard of honour 🙏 Who cut onions 🥹 pic.twitter.com/tmZ5zbEkj8 — ESPN FC (@ESPNFC) May 23, 2026

Arrivé à dix piges à Madrid avant de faire un petit tour du côté du par le Bayer Leverkusen, le vainqueur de l’Euro 2024 a quitté le stade Santiago-Bernabéu en pleurs lors de la victoire de son Real contre l’Athletic Club (4-2). « Je suis persuadé que nous retrouverons la victoire. C’est ça, le Real Madrid, a-t-il commenté au micro du stade à la fin de la rencontre. Nous devons toujours nous relever, comme le dit notre histoire. Et je ne peux pas oublier l’ère dorée ; avec mon départ, nous mettons fin à une période exceptionnelle marquée par quatre Ligue des Champions en cinq ans. » Avant son remplacement par le jeune Manuel Serrano, auteur de son match avec le Real, les 22 joueurs lui ont consacré une haie d’honneur. David Alaba a également fait ses adieux au Real Madrid.

𝐷𝑎𝑛𝑖𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑟𝑣𝑎𝑗𝑎𝑙 𝑅𝑎𝑚𝑜𝑠 🤍 La despedida de una 𝐋𝐄𝐘𝐄𝐍𝐃𝐀 del @realmadrid. LALIGAHighlights | DesenlaceLALIGA pic.twitter.com/E5z7zYjDDk — LALIGA (@LaLiga) May 23, 2026

Le latéral droit part aussi avec des grosses casseroles. Dans le portrait que lui avait consacré So Foot après l’Euro, on avait notamment appris qu’il avait invité le leader du parti d’extrême-droite Vox dans sa loge du Santiago-Bernabéu. Le latéral ne dit pas non plus non à une photo avec les Ultras Sur, groupe de supporters néonazis du Real, et n’avait pas hésité à remettre en cause le statut de victime de Jenni Hermoso dans l’affaire Luis Rubiales, histoire de garnir son palmarès.

Garni.

Carvajal, Mbappé, et le Real terminent sur une bonne note