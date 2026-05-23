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Barcelone achève sa saison par une défaite à Valence

UL
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Barcelone achève sa saison par une défaite à Valence

Valence 3-1 Barcelone

Buts : Guerra (66e), Rioja (71e) et Rodriguez (90e +1) pour le club Che // Lewandowski (61e) pour les Catalans.

Une victoire, mais c’est trop tard. Le club Che revient de loin, mais avait gros à jouer lors de cette dernière journée. Contre un Barcelone déjà champion d’Espagne, Valence a fait du très bon boulot (3-1) mais termine à la neuvième place de Liga. Il échoue à deux points seulement des places européennes. Il fallait pour cela que Getafe et Vallecano s’inclinent, c’est raté.

Mestalla peut retenir le positif : son équipe a pris sa revanche sur le set concédé à l’aller. Valence bat le FC Barcelone pour la première fois depuis janvier 2020, un temps que les non covidés ne peuvent pas connaître. En cinq minutes, Javi Guerra, qui a un look d’avant Covid aussi, et Luis Rioja, ont renversé les Barcelonais. Les Catalans s’inclinent pour la sixième fois de la saison, et Robert Lewandowski a marqué son dernier but avec le Barça (0-1, 61e). Le Polonais est entré dans le top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire du Barça.

Des beaux adieux.

Barcelone pulvérise Valence avec trois doublés

UL

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