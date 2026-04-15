Le Barça va porter à nouveau plainte après le quart retour contre l’Atlético

La pilule ne passe toujours pas. Le FC Barcelone continue d’exprimer sa frustration envers l’arbitrage de Clément Turpin lors du quart de finale retour de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid (1-2), mardi soir. Après Raphinha en zone mixte, c’est au tour de Joan Laporta, le président du Barça, de fustiger les décisions arbitrales prises sur l’ensemble des deux rencontres.

« Je tiens tout d’abord à féliciter nos adversaires, mais l’arbitrage d’hier (mardi) était scandaleux. Ce qu’ils nous ont fait est intolérable », estime le dirigeant barcelonais, ce mercredi, dans la presse espagnole. Au match aller, ils ne nous ont pas accordé un penalty évident, et ils ont également expulsé un de nos joueurs (Pau Cubarsí) alors qu’il ne méritait qu’un carton jaune. L’arbitre avait pris la bonne décision, mais la VAR l’a contraint à la contester avec un carton rouge qui nous a fait très mal. »

Une deuxième plainte en moins d’une semaine

Laporta a profité de son tête-à-tête avec les médias pour confirmer que le club portera une nouvelle plainte auprès de l’UEFA, quelques jours après celle concernant le match aller : « Nous avons déposé une plainte et on nous a dit qu’elle était irrecevable. Nous allons demander des explications supplémentaires, m’a indiqué le club. Rafa Yuste (directeur sportif du Barça) m’a dit que nous allions déposer une autre plainte, car ce qui nous a été fait est inacceptable. »

Pas sûr qu’on les attende pour commencer les demi-finales.

L’Atlético n’arrête plus de chambrer le Barça