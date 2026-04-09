Le Barça se plaint de l'arbitrage et porte plainte auprès de l’UEFA

Ouin, ouin, ouin. Le FC Barcelone ne sait vraiment pas perdre à la loyale. Ce jeudi, au lendemain de la défaite sur sa pelouse contre l’Atlético de Madrid (0-2), le club catalan n’a pas pu s’empêcher de chouiner sur l’arbitrage. Au-delà du carton rouge de Pau Cubarsí, il fustige la décision de ne pas siffler un penalty lorsque Marc Pubill a pris le ballon à la main dans sa surface après une passe de son gardien Juan Musso, avant l’heure de jeu, alors que les Colchoneros menaient déjà 0-1.

« Le club considère que l’arbitrage a été contraire à la réglementation en vigueur, avec une incidence directe sur le déroulement de la rencontre et sur son résultat. En conséquence, le club a demandé une enquête, l’accès aux communications de l’arbitre et, le cas échéant, une reconnaissance officielle des erreurs commises et la mise en oeuvre des mesures appropriées », écrit le Barça dans un communiqué, tout en annonçant porter plainte devant l’UEFA. Dès la conférence de presse à la fin du match, Hansi Flick s’était également insurgé contre cette décision.

Un triplé de Yamal au retour et tout le monde aura oublié cette pseudo affaire.

Juan Musso réagit à l’action litigieuse de Marc Pubill