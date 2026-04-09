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La grosse colère de Hansi Flick après Barça-Atlético

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La grosse colère de Hansi Flick après Barça-Atlético

Polémique d’arbitrage en Espagne, épisode 932, saison 23. Alors que le Barça s’est mis dans de sales draps en s’inclinant 0-2 contre l’Atlético de Madrid au Camp Nou, Hansi Flick n’a pas caché sa colère après le match. Le technicien allemand avait dans le viseur une action litigieuse survenue à la 55e minute de jeu qui aurait, selon lui, dû aboutir à un penalty et à un second carton jaune. Sur un renvoi du gardien madrilène Juan Musso, Marc Pubill a stoppé le ballon de la main en pleine surface, sans que l’arbitre István Kovács ne siffle penalty. « Il méritait un rouge, le gardien avait engagé, c’était clair. Il l’arrête avec la main, c’est un second jaune et donc un rouge et penalty. Le ballon est là, bouge et pour moi c’est clair », a tonné l’ancien coach du Bayern. «  Mais bon, on a encore notre chance à Madrid et on n’abandonnera pas. On a de la qualité et on se battra. »

En Espagne, plusieurs médias n’ont pas tardé à rappeler une situation similaire survenue lors d’un match de Ligue des champions entre Aston Villa et le Club Bruges en novembre 2024. Un penalty avait été accordé après que Tyron Mings a saisi de la main une passe d’Emiliano Martínez. Un carton jaune n’avait pas été distribué, cependant. Iturralde González, ancien arbitre, a fustigé la décision sur la Cadena Ser : « Le ballon est arrêté, puis le gardien le remet en jeu. C’est un penalty clair et net. C’est très grave. Et après, on se plaint des arbitres espagnols… »

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