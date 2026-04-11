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Boga porte encore la Juventus à Bergame

TB
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Boga porte encore la Juventus à Bergame

Atalanta 0-1 Juventus

But : Boga (48e)

L’homme providentiel. Grâce au quatrième but de Jérémie Boga en Serie A depuis début mars, la Juventus est allée s’imposer sur la plus petite des marges à Bergame (0-1). Ce succès permet aux Turinois de grimper dans le top 4, en attendant le choc de dimanche entre Côme et l’Inter Milan. Malmenée en première période et sauvée par le poteau sur un coup de casque de Giorgio Scalvini à la suite d’un coup franc, la Vieille Dame aura su attendre son heure.

Soit le retour des vestiaires. Sur un centre d’Emil Holm, Marco Carnesecchi rate complètement sa sortie et laisse l’opportunité à Boga de débloquer le tableau d’affichage (0-1, 48e). Tout l’inverse de Michele Di Gregorio, impérial sur sa ligne pour priver Berat Djimsiti de l’égalisation sur corner. Suffisant pour que les Turinois grattent une courte mais précieuse victoire.

Le bazar à Nice aura été la plus grande réussite de la saison de la Juve.

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TB

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