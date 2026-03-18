Rebelote pour le Bayern contre l’Atalanta

Bayern Munich 4-1 Atalanta

Buts : Kane (25e et 54e), Karl (56e) et Díaz (70e) pour les Allemands // Samardžić (86e) pour les Italiens

Les clubs italiens, c’est ciao. Dans ces huitièmes de finale finalement très déséquilibrés, le Bayern Munich et l’Atalanta ont rejoué le match aller. Puisqu’aucune équipe n’avait déjà renversé un déficit de cinq buts, l’Atalanta n’a même pas essayé de faire quoi que ce soit contre ce Bayern. Ou plutôt : elle n’a rien pu faire (1-4). Même sans Michael Olise, Manuel Neuer et Joshua Kimmich ce soir, les hommes de Vincent Kompany ont inscrit dix buts en deux matchs. Ils affronteront le Real Madrid en quarts de finale.

Kane fait encore des siennes

Pour le premier déplacement de son histoire à l’Allianz Arena, l’Atalanta a d’abord subi les frappes de Raphaël Guerreiro (4e), Luis Díaz (9e) et Harry Kane (12e). Trois manières différentes de s’échauffer, avant que Giorgio Scalvini ne coupe de la main une frappe de Harry Kane. L’Anglais transforme le penalty (1-0, 25e). Le Bayern fait tourner la balle et s’envole en seconde période : un enchaînement magnifique de Kane pour se retourner et frapper (2-0, 54e), Lennart Karl marque du gauche (3-0, 56e), puis Díaz d’un joli piqué (4-0, 70e), et ils font passer les Bleus de l’Atalanta pour des bleus tout court. Filip Pavić, 16 ans et né en 2010, a le temps de découvrir la Ligue des champions et de voir Lazar Samardžić, de la tête, donner un léger hic à cette belle quinzaine du Bayern (4-1, 86e). Comme en 2023-2024, l’Italie n’a plus de représentant en quarts de finale de C1.

Au lavoro.

Un ado de 16 ans, Harry Kane, ou même un plot : quel gardien pour le Bayern face à l’Atalanta ?