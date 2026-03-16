Un ado de 16 ans, Harry Kane, ou même un plot : quel gardien pour le Bayern face à l’Atalanta ?

Les gardiens du Bayern tombent comme des mouches : Manuel Neuer, Jonas Urbig et Sven Ulreich sont tous blessés. Même le portier numéro 1 de la réserve, Leon Klanac, est à l’infirmerie. Un sacré casse-tête pour Vincent Kompany avant de défier l’Atalanta en Ligue des champions. Heureusement, il a encore quelques options sous le coude.

Leonard Prescott

Il n’a que 16 ans, mais il est déjà grand – en tout cas par la taille (1,96 mètre). Leonard Prescott postule logiquement puisqu’il était sur le banc samedi contre le Bayer Leverkusen. Il garde les cages des U19 du club et connaît déjà le parfum des matchs européens : il était titulaire en Youth League face à Chelsea, Bruges, Pafos et Arsenal cette saison. Bilan ? Une victoire, trois défaites et dix buts encaissés. Il n’a pas été aidé, certes. C’est désormais de l’histoire ancienne : mercredi, il pourrait devenir le plus jeune gardien de l’histoire du Bayern en détrônant Sven Scheuer, aligné à 18 ans en 1989.

Leonard Prescott had to fly to make this save ✈️#UYL | @fcbayerncampus pic.twitter.com/kumDq5KSHI — UEFA Men's Youth (@UEFAMensYouth) October 30, 2025

Jannis Bärtl

Un gardien de 19 ans, avec donc un peu plus d’expérience à faire valoir. En ce moment, il joue toutes les semaines avec la réserve du Bayern en Regionalliga, la quatrième division allemande, et reste sur quatre clean sheets en six matchs. Vincent Kompany lui avait déjà adressé un petit clin d’œil en début de saison en le convoquant en Bundesliga contre Augsbourg. Il était à nouveau sur la feuille de match le 28 février pour le Klassiker. Et puisque Prescott n’est arrivé au club qu’en 2023, quitte à faire un cadeau, autant récompenser un pur produit du club.

Harry Kane

Octobre 2014, White Hart Lane. Tottenham se promène contre l’Asteras Tripolis, mais Hugo Lloris écope d’un carton rouge à la 87e minute alors que tous les changements ont déjà été effectués. Il faut bien que quelqu’un se dévoue… Harry Kane, déjà triple buteur ce soir-là, enfile les gants. Bon, il n’avait pas brillé : après avoir placé un mur de cinq joueurs, il s’était fait surprendre par la frappe de Jeronimo Barrales et sa grosse faute de main avait coûté un but. « C’était une super soirée, jusqu’à ce que j’aille dans les cages », avait-il résumé. Compte tenu des circonstances, Vincent Kompany pourrait être obligé de s’en contenter. Kane aura toujours la liberté de tirer les penaltys pour se consoler.

Leon Goretzka

Être gardien du Bayern, c’est un peu spécial. On peut jouer à 40 mètres de ses cages, toucher le ballon et même placer quelques crochets sur les attaquants. Rien que Leon Goretzka ne saurait pas faire. Il est aussi temps de rentabiliser toutes ces heures passées en salle de muscu : ses bras sont suffisamment gonflés pour les utiliser à leur plein potentiel.

Michael Rechner

Avant d’être entraîneur des gardiens du Bayern, Michael Rechner était… gardien. Incroyable mais vrai ! Il n’a jamais joué en Bundesliga, mais a tout de même atteint la deuxième division avec Waldhof Mannheim. Au tout début de sa carrière, il était aussi passé par Hambourg, où il avait pu s’entraîner avec l’équipe première. Un CV plus qu’honorable. Oui, il a 45 ans et a rangé les gants il y a bien longtemps… Mais Vincent Planté nous a prouvé à Chambly qu’un coach pouvait très bien dépanner.

Charly Jan

Vincent Kompany manque de bras ? Plein de gardiens sont libres et ne demandent qu’à bosser. Charly Jan, passé par Nantes, vient d’être libéré par Orléans. Vous préférez un profil expérimenté ? Tomáš Vaclík, 54 sélections avec l’équipe nationale tchèque, passé par Bâle et Séville, est lui aussi sur le marché. Sans parler de Jérémy Vachoux, François-Joseph Sollacaro ou encore Salvatore Sirigu. C’est de plus en plus dur de bénéficier des allocations chômage de France Travail, alors si le Bayern pouvait faire un petit geste…

Un plot

Et pourquoi pas ? Après tout, l’Atalanta n’a cadré que deux tirs au match aller. La Dea n’est clairement pas l’équipe la plus terrifiante pour les gardiens : trois frappes cadrées samedi sur la pelouse de l’Inter, quatre contre l’Udinese, deux face à la Lazio… Avec cinq buts d’avance, il y a de la marge. Un plot tout à fait respectable pourrait donc largement faire le job. Avantage de taille : lui, il ne réclamera pas de prime en cas de qualification.

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