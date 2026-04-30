Julian Álvarez finalement disponible pour le match retour contre Arsenal ?

Spider-Man a battu le Docteur Octopus, alors une petite entorse, ça lui passe au-dessus de la tête. Touché à la cheville lors de la rencontre face à Arsenal, ce mercredi soir, Julián Álvarez devrait être remis pour le match retour dans cinq jours. L’Araignée souffrirait d’une légère entorse, et va suivre un traitement spécial dans les prochains jours, selon les informations de la Cadena SER.

Rendez-vous dans cinq jours

La sortie de l’attaquant argentin, buteur sur penalty à la 56e minute, avait jeté un coup de froid sur tout le Wanda Metropolitano et le spectre d’une blessure longue durée s’est fait ressentir dans toute l’arène lors de sa sortie à la 77e. De son côté, Simeone était déjà confiant face aux journalistes, quant à la présence de son buteur en série : « Optimiste pour le match retour ? Je suis toujours optimiste. »

Gare aux toiles d’araignées.

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