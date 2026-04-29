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- Atlético de Madrid-Arsenal (1-1)
Les tops et les flops d'Atlético de Madrid-Arsenal
Au cours d'une demi-finale aller de Ligue des champions qui s'est achevée sur un nul et qui a souffert de la comparaison avec celle de la veille, peu de joueurs de l'Atlético de Madrid ou d'Arsenal se sont distingués. Hormis peut-être le charmeur Julian Alvarez, le mal-aimé Viktor Gyökeres et le fidèle Antoine Griezmann.
Tops
Julián Álvarez
Sincèrement, qui n’est pas encore tombé sous son charme ? Julian Alvaraide dingue de lui. Malheureusement blessé et remplacé par Alex Baena, moins irrésistible.
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Antoine Griezmann
Toujours aussi fiable, toujours aussi fidèle et toujours aussi serviable malgré la vieillesse. Un Claude Guéant inversé.
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Viktor Gyökeres
Si Arsenal réalise le doublé Premier League-Ligue des champions, qualifier sa saison de « correcte » sera-t-il autorisé ? Suppléé par Jesus, vraiment pas le meilleur Gabriel de son équipe.
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Flops
Martin Ødegaard
Comme le nombre d’occasion pour les Gunners en seconde période. Heureusement qu’il est sorti pour Eberechi Eze à l’heure de jeu, la bulle n’était pas loin.
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Giuliano Simeone
Très fatigué, le petit Giuliano n’a pas eu le droit de regarder la deuxième mi-temps : son papa l’a envoyé à la douche, pour son bien et celui de toute la famille.
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Le spectacle
Le foot, c’était mieux avant… et surtout hier.
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