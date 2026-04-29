C1

Demies

Atlético de Madrid-Arsenal (1-1)

Les tops et les flops d'Atlético de Madrid-Arsenal

FC le Mercredi 29 Avril à 23:00 1 Réaction

Au cours d'une demi-finale aller de Ligue des champions qui s'est achevée sur un nul et qui a souffert de la comparaison avec celle de la veille, peu de joueurs de l'Atlético de Madrid ou d'Arsenal se sont distingués. Hormis peut-être le charmeur Julian Alvarez, le mal-aimé Viktor Gyökeres et le fidèle Antoine Griezmann.