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Les tops et les flops d'Atlético de Madrid-Arsenal

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Les tops et les flops d'Atlético de Madrid-Arsenal

Au cours d'une demi-finale aller de Ligue des champions qui s'est achevée sur un nul et qui a souffert de la comparaison avec celle de la veille, peu de joueurs de l'Atlético de Madrid ou d'Arsenal se sont distingués. Hormis peut-être le charmeur Julian Alvarez, le mal-aimé Viktor Gyökeres et le fidèle Antoine Griezmann.

Tops

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Julián Álvarez

Sincèrement, qui n’est pas encore tombé sous son charme ? Julian Alvaraide dingue de lui. Malheureusement blessé et remplacé par Alex Baena, moins irrésistible.

Note de la rédaction 8/10
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Antoine Griezmann

Toujours aussi fiable, toujours aussi fidèle et toujours aussi serviable malgré la vieillesse. Un Claude Guéant inversé.

Note de la rédaction 6/10
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Gyo

Viktor Gyökeres

Si Arsenal réalise le doublé Premier League-Ligue des champions, qualifier sa saison de « correcte » sera-t-il autorisé ? Suppléé par Jesus, vraiment pas le meilleur Gabriel de son équipe.

Note de la rédaction 7/10
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Flops

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Martin Ødegaard

Comme le nombre d’occasion pour les Gunners en seconde période. Heureusement qu’il est sorti pour Eberechi Eze à l’heure de jeu, la bulle n’était pas loin.

Note de la rédaction 1/10
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Giuliano Simeone

Très fatigué, le petit Giuliano n’a pas eu le droit de regarder la deuxième mi-temps : son papa l’a envoyé à la douche, pour son bien et celui de toute la famille.

Note de la rédaction 3/10
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sommeil

Le spectacle

Le foot, c’était mieux avant… et surtout hier.

Note de la rédaction 2/10
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