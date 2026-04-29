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Et si Lucas Chevalier loupait la Coupe du monde ?

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Et si Lucas Chevalier loupait la Coupe du monde ?

Achraf Hakimi, mais aussi Lucas Chevalier. Sauf que cette fois, ça concerne également l’équipe de France : le Paris Saint-Germain a indiqué que le gardien « avait été victime d’une lésion de la cuisse droite ce matin à l’entraînement », et qu’il devait « rester en soins ces prochaines semaines ».

La cerise sur une saison cauchemardesque ?

Quel rapport avec les Bleus ? Indisponible pendant une durée encore indéterminée, le gardien de but pourrait tout simplement louper la Coupe du monde avec son pays. Le cas échéant, la saison du portier de 24 ans serait réellement pourrie entre perte du statut de titulaire et grande compétition manquée.

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