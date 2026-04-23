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Vers un remplacement de l’Iran par l’Italie au Mondial 2026 ?

JD
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Vers un remplacement de l&rsquo;Iran par l&rsquo;Italie au Mondial 2026 ?

Pas mal non ? C’est états-unien. Éliminée en barrages par la Bosnie-Herzégovine le 31 mars dernier, l’Italie ne participera pas au Mondial nord-américain cet été. Mais alors que la Nazionale enchaîne une troisième absence consécutive, un proche du président Donald Trump souhaite lui offrir un sauvetage sur le fil… en la qualifiant a posteriori à la place de l’Iran !

Au nom du palmarès

Dans un entretien accordé au Financial Times, l’homme d’affaire italo-états-unien Paolo Zampolli confirme qu’il a « suggéré aux président Trump et Infantino de remplacer l’Iran par l’Italie à la Coupe du monde ». L’homme qui murmure à l’oreille du Bureau ovale explique très sérieusement qu’« avec quatre titres remportés, ils ont le pedigree nécessaire pour justifier leur intégration ». Étant « d’origine italienne, ce serait un rêve de voir les Azzurri participer à un tournoi organisé aux États-Unis », poursuit Zampolli.

Cependant, ni la Maison Blanche, ni la FIFA, ni la fédération italienne n’ont répondu à cette proposition loufoque et qui va à l’encontre de toute logique sportive. De son côté, après avoir entretenu le doute, l’Iran a confirmé, plus tôt ce mois-ci, que la Team Melli avait bel et bien prévu de se rendre sur le continent nord-américain pour y disputer le tournoi pour lequel elle s’est qualifié à la régulière.

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JD

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