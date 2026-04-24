Il y a beaucoup mieux que l’Italie pour remplacer l’Iran à la Coupe du monde

Visiblement, Donald Trump et ses potes sont prêts à tout pour placer un autre pays à la place de l’Iran dans le groupe G du prochain Mondial. Dernier exemple en date : réintégrer l’Italie, au nom de son palmarès. Alors si c’est comme ça que ça fonctionne, voici d’autres possibilités.

« Je confirme que j’ai suggéré à Trump et à Gianni Infantino que l’Italie remplace l’Iran à la Coupe du monde. Je suis d’origine italienne et ce serait un rêve de voir l’Italie dans un tournoi disputé aux États-Unis. Avec quatre titres de champions du monde, l’Italie a le palmarès pour justifier sa participation au prochain Mondial. » Voici comment Paolo Zampolli, proche conseiller de Donald Trump, étalait son envie de voir la Nazionale se rendre aux Stazunis cet été. Mais avec un argument pareil, on peut trouver d’autres alternatives tout aussi crédibles.

Liban

Pour faire plaisir à l’Italibanais Gianni Infantino. Il ne va pas se gagner tout seul le prochain Prix de la paix de la FIFA…

Slovénie

Parce que si les conseillers de Donald Trump ont le droit de faire valoir la présence de leur pays d’origine au Mondial, il n’y a pas de raison que la First Lady reste en carafe.

Chine

Diplomatiquement, il ne serait pas très judicieux d’empêcher un pays dont la population représente 17% des effectifs de la planète Terre de participer à une Coupe du monde.

Hongrie

Si l’Italie a un palmarès qui parle pour elle, la Hongrie peut prétendre qu’elle a joué la finale la plus mythique de l’histoire de la Coupe du monde, en 1954. Rien que pour ça, elle devrait être qualifiée d’office.

ONU

Organisation des Nations unies, Coupe du MONDE, c’est bon, ou il faut vous faire un dessin ?

Inde

Ben oui quoi, Stephen Curry est quand même un immense héros du sport mondial, il serait donc logique qu’il vienne épicer un tournoi qui se déroule dans un pays qu’il connaît par cœur. Oui, on a réfléchi de manière trumpienne pour celle-là.

Cameroun

Roger Milla a inventé la célébration la plus culte de la Coupe du monde. Pour que le show soit assuré lors du tournoi, les Lions indomptables doivent participer afin de perpétuer son héritage.

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Vatican

Parce que c’est la volonté de Dieu. Et comme on dirait chez l’Oncle Sam, « In God we trust ».

Honduras

Si on a décidé qu’un pays a le droit de participer en fonction de son nombre d’étoiles, le Honduras en a cinq sur son drapeau, donc bon…

Listembourg

De toute façon, la majorité des États-Uniens ne savent placer ni le Liechtenstein, ni le Luxembourg sur une carte. On peut bien leur faire gober cette mascarade, non ?

Il est tard Qui s’en souvient de l’Arc Listembourg et que les Américains croyaient que c’était un vrais pays pic.twitter.com/PcxB9rYxZ7 — Chino🇴🇲 (@Chino60269) February 17, 2026

Seychelles

89% du pays est couvert par la forêt. Ça tombe bien, la FIFA adore les arbres.

Les Seattle Seahawks

Les Faucons de mer viennent de remporter le trophée de la NFL et sont donc champions du monde de football, selon la définition états-unienne du terme. Ils doivent donc être qualifiés d’office. De plus, en remplaçant l’Iran, ils joueraient leur match face à l’Égypte dans leur propre stade, le Lumen Field. Pratique ET écologique.

Antarctique

Jamais battu par qui que ce soit, c’est donc la plus grande nation de l’histoire du football. Oui, dans l’Amérique de Trump, c’est un raisonnement on ne peut plus logique.

Vers un remplacement de l’Iran par l’Italie au Mondial 2026 ?