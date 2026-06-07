Deschamps sur les droits à l'image : « Il y a des trucs que je veux bien comprendre et d'autres non »

Dernière répétition avant la ballade nord-irlandaise.

Quelques instants après Adrien Rabiot, Didier Deschamps s’est lui aussi présenté face à la presse ce dimanche, où il a notamment donné quelques indications sur ce qu’il pourrait faire de son attaque pour démarrer le Mondial. « Michael (Olise) a l’habitude de jouer à droite au Bayern, avec nous, il a été aussi très bon dans l’axe. Ce n’est pas figé. Ça amène des complications pour l’adversaire. Je ne veux pas qu’on soit trop lisible et que les joueurs ne restent que dans leur position. Michael a la possibilité de jouer aux deux postes, Rayan (Cherki) aussi, même s’il préfère être dans l’axe. Ousmane (Dembélé), ça dépend, il peut être dans l’axe. Quand il est au PSG, il part de l’axe et après il dézone un peu partout. Ça passe par de la répétition, même si on n’en a pas beaucoup. Il faut un peu de temps pour arriver à ajuster par rapport à ce qu’on fait pour gagner en efficacité. Il y a des options différentes aujourd’hui », a expliqué DD, sans pour autant parler du rôle de Kylian Mbappé.

Le sélectionneur a également assuré qu‘il ferait moins tourner face à l’Irlande du Nord, ce lundi, que face à la Côte d’Ivoire. « Je ne vais pas en faire cinq à la mi-temps comme au dernier match, parce que les objectifs sont un peu différents. Mais je ferai des changements, évidemment, pour gérer certains joueurs », a-t-il précisé. Interrogé en fin de conférence de presse sur l’épineux sujet des droits à l’image, Deschamps a dit ceci : « Il y a toujours eu des discussions. Les fédérations ne sont pas les employeurs des joueurs donc ils ont des droits d’image. Il y a des chartes. On fait en sorte que ça se passe du mieux possible à chaque fois, mais il peut y avoir des excès, que ce soit à travers les campagnes de publicité, le marketing aujourd’hui, c’est souvent pour accrocher l’œil, mais ce n’est peut-être pas toujours en accord avec le sportif. Je peux être alerté sur certaines idées de certains partenaires. Il y a des trucs que je veux bien comprendre et d’autres non, il ne faut pas exagérer quand même. Mais bon, ils ont des droits, ils donnent des sommes très importantes. Il faut trouver le juste milieu, sans que ça devienne un problème insurmontable. »

Rayan Cherki et Mbappé ont aussi leur avis sur la question.

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