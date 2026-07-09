Mohamed Ouahbi très confiant avant France-Maroc

La pression monte, mais pas pour le sélectionneur marocain. Interrogé à l’arrivée de ses joueurs au stade de Foxborough, Mohamed Ouahbi s’est montré très confiant avant de défier l’équipe de France en quarts de finale de la Coupe du monde.

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« Notre collectif va faire la différence »

« Notre préparation a été la même, on a les mêmes habitudes peu importent l’équipe et le contexte. Je sens le groupe très concerné, et je pense que notre collectif va faire la différence », a-t-il déclaré à beIN Sports. Le sélectionneur des Lions de l’Atlas a ses raisons d’afficher sa confiance. Impressionnant depuis le début du Mondial, son Maroc a tout de même sorti les Pays-Bas dès les seizièmes, avant de disposer du Canada à l’usure en huitièmes.

La France sera un très gros test pour sa sélection, qui a montré un niveau très élevé jusque-là. « Il faut rester nous-mêmes, si on est parvenus à aller jusqu’en quarts de finale, c’est qu’on a fait les choses bien. »

Traduction : les Bleus auront du boulot.

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