Un ancien international roumain est décédé

La mairie d’Apold, commune roumaine, a annoncé mercredi soir la mort de Gabriel Mureșan. Maire de la commune et ancien international roumain, il est décédé à l’âge de 44 ans. Selon l’agence nationale de presse roumaine, Mureșan s’est noyé dans un lac à proximité d’Apold. Alors qu’il était parti nager en groupe, l’homme aurait disparu une heure avant que ses compagnons ne s’en rendent compte.

Une icône de Cluj

L’homme aux 7 sélections avec les Tricolori avait fait ses armes avec le CFR Cluj. Capitaine du club roumain, il avait remporté à trois reprises le championnat national et la Coupe de Roumanie. Mureșan a également participé à la Ligue des champions, toujours sous les couleurs des Ceferiștii.

La rédaction de So Foot adresse ses pensées et souhaite beaucoup de courage à sa famille, ses proches et la ville d’Apold.

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