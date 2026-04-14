Islam Slimani se retrouve sans club

Une aventure à oublier. L’histoire entre Islam Slimani et le CFR Cluj a pris officiellement fin ce mardi. Le club roumain a fait part de la nouvelle sur ses plateformes numériques : « Le Club CFR 1907 Cluj et l’attaquant Islam Slimani sont parvenus à un accord sur la conclusion de la collaboration. Avec notre équipe, Slimani a disputé 16 matchs, réussissant à marquer 1 but et délivrer 2 passes décisives. Nous le remercions pour son travail dans notre club et lui souhaitons beaucoup de succès ! »

Le globe-trotter du football algérien

Arrivé à Cluj en septembre 2025, Slimani clôture sa quatorzième expérience dans un club. À 37 ans, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Algérie, absent de la sélection depuis la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, peut d’ores et déjà dire adieu à la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet).

Il ne faut surtout plus lui parler de choix.

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