José Fonte a trouvé un nouveau job

Les Black Cats prennent un accent lusitanien. Qualifié en Ligue Europa grâce à sa belle septième place en Premier League, Sunderland veut donner les moyens à son coach Régis Le Bris d’être ambitieux. Ce jeudi, le club anglais a officialisé l’arrivée d’un renfort important, et il n’est pas des moindres puisqu’il s’agit de l’ex-international portugais José Fonte.

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Nouveau bras droit de Le Bris

Fraîchement retraité depuis moins de deux mois après la fin de son aventure avec le club portugais de Casa Pia conclue par un maintien en première division, l’ex-défenseur de 42 ans vient renforcer le staff de l’entraîneur français et retrouve l’Angleterre, lui qui y a évolué pendant 10 ans, dont 7 à Southampton.

Sunderland n’a pas précisé le rôle exact de l’ancien capitaine du LOSC, qui va donc débuter une nouvelle vie après sa brillante carrière. « L’ancien international portugais rejoint le Club dans le cadre de l’équipe de coaching technique de Le Bris. Fonte apporte une riche expérience à la suite d’une carrière de joueur exceptionnelle de 24 ans, au cours de laquelle il a fait près de 900 apparitions (…) Fonte commencera officiellement son emploi à Sunderland AFC à partir du 20 juillet 2026 », pouvait-on lire sur le site Internet du club.

Un renfort de choix et de poids pour RLB.

45 % de la Premier League en Coupe d’Europe la saison prochaine