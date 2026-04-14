En Angleterre, un supporter jugé après avoir tué un homme d’un coup de poing

En Angleterre, un supporter est cette semaine jugé par la cour d’assises de Londres après avoir été accusé du meurtre d’un homme « d’un seul coup de poing » dans la nuit du 12 septembre 2025. Lewis McLeod, 36 ans, s’était rendu dans la capitale anglaise pour assister au match entre son Sunderland et Crystal Palace.

Sous l’emprise de l’alcool et de la cocaïne

M. Edwards, la victime âgée de 43 ans, était décédé à l’hôpital quatre jours plus tard, après avoir croisé le chemin du fan de Sunderland. Les deux hommes, sous l’emprise de l’alcool et de la cocaïne selon les rapports, ont commencé à se chamailler jusqu’à ce que Lewis McLeod n’assène un coup de poing très violent sur le côté droit de la tête de la victime, comme l’ont montré des images de vidéosurveillance présentées au tribunal, comme le rapporte la BBC.

Sur les mêmes vidéos, on voit M. Edwards tomber en arrière sur la chaussée et se cogner la tête sur le trottoir. De son côté, l’accusé avait déjà reconnu avoir commis une agression ayant entraîné des blessures à un autre homme. Il attend désormais de connaître le verdict au tribunal.

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