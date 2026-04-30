Au fait, n’oublions pas Mateta pour les Bleus

Après un transfert avorté cet hiver et un pépin au genou, Jean-Philippe Mateta a repris quelques bonnes habitudes avec Crystal Palace, opposé au Shakhtar en demi-finales de Ligue Conférence. Le grand JP peut rêver d’un trophée européen... et d’une place chez les Bleus pour le Mondial ?

Ce n’est pas un match dont tout le monde parlera cette semaine : ce jeudi soir, Crystal Palace se déplace en Pologne pour affronter le Shakhtar Donetsk en demi-finales allers de Ligue Conférence. Ce n’est pas non plus un homme dont tout le monde parlera dans les prochains jours, quand il faudra débattre de la liste à venir de Didier Deschamps pour la Coupe du monde : Jean-Philippe Mateta. L’attaquant rêve sûrement de fêter ses 29 ans aux States, le 28 juin prochain, deux jours après le dernier match de poule des Bleus contre la Norvège. Après la blessure de Hugo Ekitiké, il n’est pas le premier cité parmi les prétendants, où s’est glissé Estéban Lepaul, meilleur buteur du championnat de France, mais il pourrait avoir son mot à dire.

Milan à t’attendre

Ce n’est pas The Revenant, Mateta ne s’étant pas battu avec un ours à mains nues, mais il a longtemps été hors jeu cette saison. Depuis quelques semaines, l’attaquant de Palace retrouve petit à petit son souffle après avoir été embêté par une vilaine blessure au genou. Il avait refusé de se faire opérer dans l’espoir de rejoindre l’AC Milan et de multiplier ses chances pour faire partie de la liste des 26 de Deschamps pour l’aventure américaine cet été. Rien d’irrationnel pour celui qui a découvert la sélection à la surprise générale en octobre dernier et avait planté deux pions en trois matchs. Il avait enchaîné deux rassemblements, puis l’imbroglio du mercato de janvier a changé la donne, son absence des terrains pendant près de deux mois n’ayant pas facilité une possible convocation en mars.

La carrière de l’attaquant de 28 ans aurait pu, voire dû, prendre un autre tournant. Rejoindre la formation de l’AC Milan pour 35 millions d’euros lui aurait permis d’afficher un très grand club sur son CV. Tout était bouclé pour retrouver Adrien Rabiot, et puis un imbroglio lors de sa visite médicale a tout fait capoter, les Rossoneri se retirant du dossier. La cause : le médecin italien aurait découvert un problème au genou du joueur. Un coup de massue pour le mental de Mateta, puisque dans la foulée les Eagles s’offraient Jörgen Strand Larsen, un attaquant flambant neuf pour plus de 50 patates. De la concurrence en plus et un contrat au point mort, il en faut bien plus pour abattre le colosse.

« C’est dans ma tête »

Le revoilà dans le groupe et dans les plans d’Oliver Glasner : un doublé contre Newcastle mi-avril, un but face à la Fiorentina en quarts de finale en Ligue Conférence, Mateta se remet à marquer et peut candidater à une place chez les Bleus. Son profil atypique, du haut de son mètre 92, lui permet de se différencier des autres postulants. « C’est un attaquant très chiant à jouer. Il est costaud, il va vite… Si Crystal Palace est fort comme ça depuis deux ans, c’est grâce à lui », avait glissé William Saliba en octobre. « C’est bien qu’il soit de retour. Il s’est toujours donné à 100% dans ses efforts pour cette équipe, j’ai un énorme respect pour lui », posait de son côté Glasner en conférence de presse avant le match contre Larnaca.

Crystal Palace fans shouting 'BOOM' when Mateta kicks the corner flag for the goal celebration. 🥶💥 pic.twitter.com/UrZTBz2FOu — EuroFoot (@eurofootcom) April 12, 2026

Peut-il pour autant se faire une place dans un secteur offensif déjà bien fourni ? Marcus Thuram arrive sans doute devant lui et la question peut se poser pour Randal Kolo Muani, qui a plus de vécu au sein du groupe de Deschamps, mais qui traverse une nouvelle saison très délicate, cette fois du côté de Tottenham. « Je veux jouer le plus possible, marquer le plus possible et aller dans un club où je pourrai rester longtemps. Je veux jouer chaque année la Ligue des champions ou la Ligue Europa et, si possible, porter le maillot de l’équipe de France. Je suis un compétiteur », assurait déjà Mateta dans un entretien avec So Foot quand il évoluait encore à Mayence. « C’est dans ma tête, c’est l’une des raisons pour lesquelles je n’ai pas lâché », confiait-il au début du mois à Canal+. Un trophée européen, avec la Ligue Conférence, serait une belle récompense pour JPM, mais pas une assurance de voir l’Amérique. Le soir du 14 mai, Mateta aura quand même le droit d’espérer devant sa télé.

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