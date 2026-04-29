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PSG-Bayern Munich : le penalty de la discorde

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PSG-Bayern Munich : le penalty de la discorde

Un match somptueux… avec des petites polémiques quand même. Assurant le spectacle lors de la demi-finale aller de Ligue des champions avec notamment neuf buts inscrits, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont entendu l’arbitre siffler deux penaltys. Or, le premier (accordé en faveur des Allemands, à la suite d’un contact entre Willian Pacho et Luis Díaz au quart d’heure de jeu) n’est pas accepté par tout le monde.

En effet, de nombreux internautes ont fait part de leur incompréhension au vu des images. Pour beaucoup, c’est le Bavarois qui vient s’accrocher au pied du défenseur et ce serait même lui qui aurait dû être sanctionné pour une semelle. À noter que le second péno, obtenu par les Français en deuxième période en raison d’une main d’Alphonso Davies, semble également sévère. Alors, égalité ?

Pas d’Achraf Hakimi contre le Bayern Munich !

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