PSG-Bayern Munich : le penalty de la discorde

Un match somptueux… avec des petites polémiques quand même. Assurant le spectacle lors de la demi-finale aller de Ligue des champions avec notamment neuf buts inscrits, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont entendu l’arbitre siffler deux penaltys. Or, le premier (accordé en faveur des Allemands, à la suite d’un contact entre Willian Pacho et Luis Díaz au quart d’heure de jeu) n’est pas accepté par tout le monde.

Le da primero con la plancha e impide que toque balón, para mi no es penalti, o no es nada o es antes falta de Luis Diaz pic.twitter.com/N7l0j3z0A4 — pantasma (@pantasmon) April 28, 2026

En effet, de nombreux internautes ont fait part de leur incompréhension au vu des images. Pour beaucoup, c’est le Bavarois qui vient s’accrocher au pied du défenseur et ce serait même lui qui aurait dû être sanctionné pour une semelle. À noter que le second péno, obtenu par les Français en deuxième période en raison d’une main d’Alphonso Davies, semble également sévère. Alors, égalité ?

DEMBÉLÉ REDONNE L'AVANTAGE AU PSG, CE MATCH EST FOU 🤯 3-2 à la pause, ne loupez pas la deuxième période de PSG / Bayern Munich en direct sur CANAL+FOOT 🔥#PSGBAY | #UCL pic.twitter.com/lRrSGyowSg — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 28, 2026

Pas d’Achraf Hakimi contre le Bayern Munich !