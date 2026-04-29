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Antoine Griezmann titulaire contre Arsenal, pas Robin Le Normand

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Antoine Griezmann titulaire contre Arsenal, pas Robin Le Normand

Deux Français sur la pelouse, un dans chaque camp. À l’occasion de la demi-finale opposant l’Atlético de Madrid à Arsenal, Antoine Griezmann est titulaire aux côtés de Julian Alvarez chez les Colchoneros alors que William Saliba tient sa place dans la défense centrale des Gunners.

En revanche, Robin Le Normand commencera la rencontre sur le banc des remplaçants. Comme Bukayo Saka et Eberechi Eze, Mikel Arteta ayant privilégié d’autres options offensives (à savoir Noni Madueke, Gabriel Martinelli et Viktor Gyökeres). Place au jeu, avec le même spectacle que ce mardi soir !

Atlético de Madrid : Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Cardoso, Koke, Lookman – Griezmann, Alvarez.

Arsenal : Raya – White, Saliba, Gabriel, Hincapié – Odegaard, Zubimendi, Rice – Madueke, Gyökeres, Martinelli.

En direct : Atlético de Madrid - Arsenal (0-0)

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