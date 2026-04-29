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Mauvaise nouvelle pour Pierre Lees-Melou
Son coup de gueule n’aura servi à rien, ou presque. Expulsé très rapidement avec le Paris FC lors de la 31e journée et la réception de Lille achevée par une victoire du Losc, Pierre Lees-Melou a vu la commission de discipline de la LFP lui infliger un match de suspension ferme.
Pierre Lees-Melou réagit à son carton rouge après Paris FC – Lille.#LeesMelou #CartonRouge #ParisFCLille #Ligue1 #Football pic.twitter.com/58UpcG057Y— Match360 (@Match360TV) April 26, 2026
Pourtant, le joueur de la capitale s’était fortement défendu face à la presse en assurant que son carton rouge n’était absolument pas justifié et son club avait demandé la relaxe. Peine perdue, la sanction ayant bel et bien été confirmée ce mercredi soir. De quoi agacer Antoine Kombouaré, son entraîneur, et même sa femme…
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