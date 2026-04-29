S’abonner au mag
  • France
  • Paris FC

Mauvaise nouvelle pour Pierre Lees-Melou

FC
1 Réaction
Mauvaise nouvelle pour Pierre Lees-Melou

Son coup de gueule n’aura servi à rien, ou presque. Expulsé très rapidement avec le Paris FC lors de la 31e journée et la réception de Lille achevée par une victoire du Losc, Pierre Lees-Melou a vu la commission de discipline de la LFP lui infliger un match de suspension ferme.

Pourtant, le joueur de la capitale s’était fortement défendu face à la presse en assurant que son carton rouge n’était absolument pas justifié et son club avait demandé la relaxe. Peine perdue, la sanction ayant bel et bien été confirmée ce mercredi soir. De quoi agacer Antoine Kombouaré, son entraîneur, et même sa femme

FC

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



C'est une putain de bonne question !

Ce PSG-Bayern est-il le plus grand match de l'histoire de la Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
82
116

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.