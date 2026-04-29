Le gardien du futur joue déjà en championnat de France

Aucun arrêt pour Manuel Neuer lors de Paris Saint-Germain – Bayern (5-4, pour ceux vivant dans le sous-sol d’une grotte)… Serait-il temps pour les Munichois de trouver leur nouvelle pépite aux cages ? Bien sûr que non. À 40 ans, le portier allemand fait toujours le taf et puis, ils ont Jonas Urbig derrière.

Ce dernier est d’ailleurs deuxième dans la nouvelle liste du CIES, le centre d’observatoire du football, présentant les gardiens de moins de 23 ans avec la plus haute valeur marchande estimée par un modèle statistique bien précis. À la première place, on retrouve le Belge de Strasbourg Mike Penders, évalué à 47,3 millions. Le Lensois Robin Risser complète le top 3.

Some of Mike Pender’s best saves in the Conference League this season 🚫 pic.twitter.com/s87CssfWrt — Chelsea Loan Army (@ChelseaIoanArmy) April 28, 2026

Un cygne, une anomalie et un nom à rallonge

La lettre classe également le capital expérience de ces gardiens en combinant les minutes disputées, le niveau sportif des matchs joués et les résultats. Tout en haut, on retrouve encore ce diable (rouge) de Penders. Juste derrière, il y a Hamad Al-Meqbaali du Shabab Al-Ahli, évalué à 3 millions, qui est soit une pépite à aller dénicher, soit une anomalie statistique. Le bien nommé Rome-Jayden Owusu-Oduro de l’AZ Alkmaar complète le trio de tête.

Kira-kira kiper Hamad Al-Meqbaali lagi mikirin apa yaa? 😅pic.twitter.com/I1TvgUz8HD — SPORT7 (@sport7trans7) February 16, 2026

« Magic Mike », ça ferait un bon surnom pour Penders, non ?

Un joueur de Strasbourg change de nationalité