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Emmanuel Emegha remercie Elye Wahi après son match contre l’OM

TC
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Emmanuel Emegha remercie Elye Wahi après son match contre l’OM
Décidément, Leonardo Balerdi n’a pas beaucoup d’amis. Dans une story publiée sur Instagram, l’attaquant strasbourgeois Emmanuel Emegha a salué la prestation d’Elye Wahi contre Marseille (1-1), ponctuée d’une panenka après avoir subi le chambrage intensif des Phocéens et notamment du trio argentin Balerdi – Medina – Rulli.Ces félicitations font notamment suite à l’accrochage de l’attaquant ivoirien avec Leonardo Balerdi, le stoppeur marseillais. « Merci Elye », une photo doigt dans le nez du Marseillais et plusieurs émojis cœur : bref, une nouvelle preuve d’un désamour plus qu’important pour le défenseur central argentin, dans la corporation des attaquants.

Comme un air de déjà-vu

Ces chamailleries ne font pas figure de nouveauté entre les différents protagonistes. En zone mixte, après le duel entre les Alsaciens et les Marseillais il y a quelques mois (1-1), Emegha avait déjà mis de l’huile sur le feu : « C’est un petit pour moi. » Un sentiment de supériorité qu’il avait expliqué par le style de jeu de son adversaire, pas à son goût : « Comme tout le monde l’a vu, il n’a fait que se battre, parler… Ce n’est pas du football. Joue simplement au foot. »

Pas sûr que Leonardo soit invité au barbecue avec les deux attaquants.

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TC

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