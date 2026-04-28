Emmanuel Emegha remercie Elye Wahi après son match contre l’OM

Ces chamailleries ne font pas figure de nouveauté entre les différents protagonistes. En zone mixte, après le duel entre les Alsaciens et les Marseillais il y a quelques mois (1-1), Emegha avait déjà mis de l’huile sur le feu : « C’est un petit pour moi. » Un sentiment de supériorité qu’il avait expliqué par le style de jeu de son adversaire, pas à son goût : « Comme tout le monde l’a vu, il n’a fait que se battre, parler… Ce n’est pas du football. Joue simplement au foot. »

Pas sûr que Leonardo soit invité au barbecue avec les deux attaquants.