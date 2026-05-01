Pronostic Brest Strasbourg : analyse, cotes et prono [Ligue 1]

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Informations clés Brest 12e avec 38 pts, 7 matchs sans victoire

Strasbourg 8e avec 47 pts, éliminé en Coupe et Conference League

Brest invaincu en 5 confrontations récentes contre Strasbourg

Strasbourg a marqué lors de 4 des 5 derniers matchs

Infos du match Stade Stade Francis-Le Ble (Brest, France) — capacité 15 220 Compétition France Ligue 1 Tour / Journée Journée 29 Entraîneur Brest Eric Roy Entraîneur Strasbourg Gary O'Neil

Contexte du match

Le match entre Brest et Strasbourg, comptant pour la 29e journée de Ligue 1, se profile sans enjeu majeur au classement. Brest occupe actuellement la 12e place du championnat avec 38 points, et ne peut plus aspirer à une position dans la première moitié du tableau. De son côté, Strasbourg est 8e avec 47 points, mais ses récents échecs en Coupe de France et en Ligue Conférence ont anéanti ses espoirs européens. Avec des dynamiques récentes peu reluisantes pour les deux équipes, ce match pourrait être l’occasion de redorer leur blason respectivement, même si l’enjeu sportif reste limité.

Strasbourg en quête de rachat malgré une dynamique chancelante

Forme Brest

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-10 PSG 1-0 Brest L 2026-05-03 Paris FC 4-0 Brest L 2026-04-24 Brest 3-3 Lens D 2026-04-19 Nantes 1-1 Brest D 2026-04-04 Brest 3-4 Rennes L

Brest traverse une période difficile, avec sept matchs sans victoire, dont cinq défaites et deux nuls. Le club brestois a concédé 13 buts sur ses cinq derniers matchs, révélant des faiblesses défensives inquiétantes. Leur dernière sortie, une défaite 1-0 contre le PSG, a souligné leur incapacité à marquer lors des deux dernières rencontres. Ils devront se ressaisir pour espérer mettre fin à cette série négative.

Forme Strasbourg

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-10 Angers 1-1 Strasbourg D 2026-05-07 Strasbourg 0-1 Rayo Vallecano L 2026-05-03 Strasbourg 1-2 Toulouse L 2026-04-30 Rayo Vallecano 1-0 Strasbourg L 2026-04-26 Lorient 2-3 Strasbourg W

Strasbourg n’est guère dans une meilleure forme, avec une seule victoire au cours de ses cinq derniers matchs. L’élimination en demi-finale de la Coupe de France et en Ligue Conférence pèse encore sur le moral des joueurs. Malgré tout, les Strasbourgeois ont réussi à marquer lors de quatre de ces cinq matchs, affichant une certaine efficacité offensive, bien que le manque de résultats positifs soit préoccupant.

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 2025-11-30 Strasbourg 2-1 Brest 2025-02-23 Strasbourg 0-0 Brest 2024-11-30 Brest 3-1 Strasbourg 2024-02-24 Strasbourg 3-0 Brest 2023-12-07 Brest 1-1 Strasbourg

L’historique des confrontations récentes penche légèrement en faveur de Brest, qui reste invaincu lors de ses cinq derniers matchs contre Strasbourg avec trois victoires et deux nuls. Brest a su exploiter ses opportunités face à Strasbourg, marquant en moyenne près de deux buts par rencontre.

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Notre pari bonus

Le pari « Les deux équipes marquent – Non » est coté à 1.94. Cette sélection est appuyée par le fait que Brest n’a pas marqué lors de ses deux derniers matchs tandis que Strasbourg a montré des difficultés offensives récentes. Les confrontations passées ont souvent été à faible score, renforçant cette perspective.

En conclusion, même si Brest a un léger avantage basé sur l’historique, Strasbourg pourrait tirer parti de leur meilleure position au classement et de l’absence de pression pour prendre l’avantage. Le résultat de ce match reste cependant incertain, comme souvent en fin de saison.

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