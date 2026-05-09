Pronostic Angers Strasbourg : analyse, cotes et prono [Ligue 1]

Analyse du match Angers – Strasbourg en Ligue 1. Pronostic : victoire de Strasbourg recommandée. Découvrez nos analyses et cotes détaillées.

Informations clés Angers n’a pas gagné en 5 matchs, 3 buts marqués.

Strasbourg a perdu 4 des 5 derniers matchs.

Dernier H2H : Strasbourg 5-0 Angers.

Angers 13 e , Strasbourg 8 e au classement.

, Strasbourg 8 au classement. Cote Strasbourg vainqueur : 2.25

Infos du match Stade Stade Raymond Kopa (Angers, France) — capacité 19 800 Compétition France Ligue 1 Tour / Journée Journée 33 Entraîneur Angers Alexandre Dujeux Entraîneur Strasbourg Gary O’Neil

Angers, 13e avec 34 points, reçoit Strasbourg, 8e avec 46 points, pour un match de Ligue 1 sans enjeu majeur. Angers lutte pour s’éloigner définitivement de la zone rouge, tandis que Strasbourg, hors course pour l’Europe, se contente de finir la saison en roue libre. Les Angevins n’ont pas gagné depuis cinq matchs, tandis que Strasbourg a montré des signes de faiblesse récemment, avec quatre défaites sur les cinq dernières sorties.

Strasbourg peut enfoncer Angers

Forme Angers

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-03 Auxerre 3-1 Angers L 2026-04-25 Angers 0-3 PSG L 2026-04-18 Angers 1-1 Le Havre D 2026-04-11 Rennes 2-1 Angers L 2026-04-05 Angers 0-0 Lyon D

Angers n’a pas réussi à s’imposer lors de ses cinq derniers matchs. Une défaite lourde contre le PSG (0-3) et un revers face à Auxerre (1-3) illustrent leurs difficultés. Avec seulement trois buts inscrits et neuf encaissés, les Angevins peinent à trouver la bonne formule.

Forme Strasbourg

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-03 Strasbourg 1-2 Toulouse L 2026-04-30 Rayo Vallecano 1-0 Strasbourg L 2026-04-26 Lorient 2-3 Strasbourg W 2026-04-22 Strasbourg 0-2 Nice L 2026-04-19 Strasbourg 0-3 Rennes L

Strasbourg aussi traverse une période compliquée avec quatre défaites récentes. Cependant, une victoire renversante à Lorient (3-2) montre qu’ils peuvent encore surprendre. Avec 50 buts marqués cette saison, leur attaque reste une menace. Pour en savoir plus sur leur récent déplacement, consultez notre article sur les feux d’artifice à côté de l’hôtel du Rayo Vallecano avant la rencontre contre Strasbourg.

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 2025-10-05 Strasbourg 5-0 Angers 2025-05-10 Angers 2-1 Strasbourg 2025-02-05 Strasbourg 3-1 Angers 2024-09-15 Strasbourg 1-1 Angers 2023-02-18 Strasbourg 1-2 Angers

L’historique entre les deux équipes est équilibré, avec des victoires de part et d’autre. Le dernier affrontement à Strasbourg s’est soldé par une défaite cuisante pour Angers (5-0).

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Notre pari bonus

Le pari « Plus de 2,5 buts » dans le match est coté à 1,95. Les équipes ont montré une propension à encaisser et marquer régulièrement, avec une probabilité de 56% de voir plus de 2,5 buts selon les analyses.

En dépit des dynamiques actuelles, l’incertitude reste de mise et tout peut arriver sur le terrain.

Vives tensions entre les ultras et les joueurs de Strasbourg