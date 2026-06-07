Nasser Larguet de retour en France ?

Retour au bercail. Nasser Larguet a annoncé son départ de la fédération saoudienne de football ce dimanche sur son compte Instagram après quatre années passées au sein de l’instance. L’ancien Directeur du centre de formation de l’OM pourrait rejoindre Caen selon les informations de La Provence.

Une vieille connaissance

« Après quatre ans, j’ai choisi de démissionner de mon poste de directeur technique national de la Fédération d’Arabie saoudite de football. Je pars avec une immense fierté et gratitude. Depuis mai 2022, c’est un privilège de servir une nation animée par Vision 2030, un pays qui marquera l’histoire en accueillant les 48 équipes de la coupe du monde FIFA 2034. Merci à Son Altesse Royale le Prince Héritier Mohammed bin Salman, au Ministre des Sports HH le Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, au Président de la SAFF Yasser Al Mishal, et à toute la fédération pour leur confiance et leur soutien. Ensemble – à travers la base, la formation des entraîneurs et nos équipes nationales, femmes comme hommes – nous avons bâti des bases solides », a-t-il notamment expliqué.

Déjà passé du côté du Stade Malherbe entre 1998 et 2001, comme directeur du centre de formation, puis en 2014 en parallèle de sa fonction de directeur technique national du Maroc, il avait démissionné trois mois après son arrivée en Normandie. Le formateur de 67 ans connait donc bien la région pour avoir évolué deux saisons du côté de l’ASPTT Caen (1980-1982), avant de rejoindre l’US Normande située à Mondeville, dans la banlieue de Caen pendant quatre ans (1982-1986) et poursuivi des études de pharmacie et microbiologie à l’Université de Caen. Il devrait donc poursuivre sa carrière de formateur du côté du Calvados et tenter de remettre le Stade Malherbe sur pied selon le quotidien régional.

Ne reste plus qu’à se réhabituer à la pluie.

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