S’abonner au mag
  • France
  • SM Caen

Nasser Larguet de retour en France ?

LB
1 Réaction
Nasser Larguet de retour en France ?

Retour au bercail. Nasser Larguet a annoncé son départ de la fédération saoudienne de football ce dimanche sur son compte Instagram après quatre années passées au sein de l’instance. L’ancien Directeur du centre de formation de l’OM pourrait rejoindre Caen selon les informations de La Provence.

Une vieille connaissance

« Après quatre ans, j’ai choisi de démissionner de mon poste de directeur technique national de la Fédération d’Arabie saoudite de football. Je pars avec une immense fierté et gratitude. Depuis mai 2022, c’est un privilège de servir une nation animée par Vision 2030, un pays qui marquera l’histoire en accueillant les 48 équipes de la coupe du monde FIFA 2034. Merci à Son Altesse Royale le Prince Héritier Mohammed bin Salman, au Ministre des Sports HH le Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, au Président de la SAFF Yasser Al Mishal, et à toute la fédération pour leur confiance et leur soutien. Ensemble – à travers la base, la formation des entraîneurs et nos équipes nationales, femmes comme hommes – nous avons bâti des bases solides », a-t-il notamment expliqué.

Déjà passé du côté du Stade Malherbe entre 1998 et 2001, comme directeur du centre de formation, puis en 2014 en parallèle de sa fonction de directeur technique national du Maroc, il avait démissionné trois mois après son arrivée en Normandie. Le formateur de 67 ans connait donc bien la région pour avoir évolué deux saisons du côté de l’ASPTT Caen (1980-1982), avant de rejoindre l’US Normande située à Mondeville, dans la banlieue de Caen pendant quatre ans (1982-1986) et poursuivi des études de pharmacie et microbiologie à l’Université de Caen. Il devrait donc poursuivre sa carrière de formateur du côté du Calvados et tenter de remettre le Stade Malherbe sur pied selon le quotidien régional.

Ne reste plus qu’à se réhabituer à la pluie.

Le Stade Malherbe pleure la disparition d’un ancien joueur

LB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Rayan Cherki doit-il être titulaire à la Coupe du monde ?

Oui
Non
Fin Dans 22h
136
71

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.