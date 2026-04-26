S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J31
  • Lorient-Strasbourg

Lorientais et Strasbourgeois ensemble contre la multipropriété

MBC
1 Réaction
Lorientais et Strasbourgeois ensemble contre la multipropriété

« Je ne me souviens que d’un mur immense Mais nous étions ensemble, ensemble nous l’avons franchi. » En marge du coup d’envoi de Lorient-Strasbourg, 15h au Moustoir, plusieurs supporters des deux équipes ont défilé ce dimanche matin dans les rues de la sous-préfecture du Morbihan contre la multipropriété, « un poison » d’après des fans interrogés par Ici Bretagne.

Une manif organisée conjointement

Les Merlus ultras avaient donné rendez-vous aux ultras strasbourgeois à 11h30 sur le quai des Indes pour affirmer ensemble leur opposition envers ce modèle économique adopté par les deux clubs. Pour rappel, le FC Lorient appartient au groupe américain Black Knight Football Club, également propriétaire de Bournemouth, tandis que le Racing reste toujours le petit frangin de Chelsea du groupe BlueCo.

Maintenant place au terrain.

Strasbourg en balade en Normandie, Lorient renverse une N3

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

03
Revivez Angers - PSG (0-3)
Revivez Angers - PSG (0-3)

Revivez Angers - PSG (0-3)

Revivez Angers - PSG (0-3)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.