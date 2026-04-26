Lorientais et Strasbourgeois ensemble contre la multipropriété

« Je ne me souviens que d’un mur immense Mais nous étions ensemble, ensemble nous l’avons franchi. » En marge du coup d’envoi de Lorient-Strasbourg, 15h au Moustoir, plusieurs supporters des deux équipes ont défilé ce dimanche matin dans les rues de la sous-préfecture du Morbihan contre la multipropriété, « un poison » d’après des fans interrogés par Ici Bretagne.

Les supporters ultras du @FCLorient et du @RCSA défilent ensemble dans le centre-ville de Lorient pour exprimer leur rejet de la multipropriété qui touche les deux clubs #fclrcsa #dna #lalsace #ligue1 pic.twitter.com/JTrjgNi8OP — Julien-Thomas Will (@willjudna) April 26, 2026

Une manif organisée conjointement

Les Merlus ultras avaient donné rendez-vous aux ultras strasbourgeois à 11h30 sur le quai des Indes pour affirmer ensemble leur opposition envers ce modèle économique adopté par les deux clubs. Pour rappel, le FC Lorient appartient au groupe américain Black Knight Football Club, également propriétaire de Bournemouth, tandis que le Racing reste toujours le petit frangin de Chelsea du groupe BlueCo.

Maintenant place au terrain.

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