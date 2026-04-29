Quand un ramasseur de balle refuse de rendre le ballon à Manuel Neuer

Ramasseur de balle au Parc des Princes, c’est un métier. Face au PSG en demi-finale aller de la Ligue des champions, Manuel Neuer ne s’attendait pas à se faire un ennemi aussi vite et aussi jeune lors de son séjour parisien.

Le ramasseur de balle, le treizième homme ?

Un jeune ramasseur de balle a tout simplement ignoré le portier munichois venu réclamer son ballon, avec l’aplomb tranquille de quelqu’un qui sait très bien ce qu’il fait dans une scène diffusée par Prime Video après la rencontre.

Beau geste du ramasseur de balle pic.twitter.com/tlIOFwNbLg — Media Bayern France (@MediaBayernFR) April 28, 2026

Il faut dire qu’elle s’inscrivait parfaitement dans le décor : plus de 48 000 personnes chauffées à blanc, une atmosphère de soirée européenne comme le Parc en a le secret. Et donc un ramasseur de balle qui se fait encore remarquer dans un match, après celui bousculé par Pedro Neto lors de PSG-Chelsea ou bien sûr l’épisode des serviettes à la finale de la CAN entre le Maroc et le Sénégal.

Les cinq buts en cinq tirs cadrés préoccuperont sans doute plus ce bon vieux Neuer.

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