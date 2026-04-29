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Le nouvel hymne des Diables rouges risque de faire jaser

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Le nouvel hymne des Diables rouges risque de faire jaser

Pendant qu’en France, on a l’IA… L’Union belge de football a dévoilé ce mercredi l’hymne des Diables rouges pour le prochain Mondial. Kiss The Grass (Allez Allez) est le fruit d’une collaboration entre le rappeur bruxellois Roméo Elvis et la chanteuse flamande Sylvie Kreush.

« L’union fait la force. Douze millions de potes. Ils ne sont pas toujours d’accord. Cet été, on fait une pause. Allez allez, allez allez…. », est entonné sur un refrain aux sonorités inspirées de la « belpop » des années 1980.

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Cet hymne se veut fédérateur et veut réconcilier le temps d’un été les Wallons et les Flamands. « Sylvie, c’est ma pote, on est pas toujours d’accord », rappe Roméo Elvis. Mais le copinage ne s’arrête pas là. Le refrain emprunte un extrait de la chanson Allez Allez, du groupe du même nom, dans lequel Serge Van Laeken, a.k.a. Marka, le père de Roméo, officiait à la basse…

« Mon père m’a expliqué qu’Allez Allez avait enregistré cette chanson dans l’intention d’en faire un hymne pour les supporters. Ils espéraient que le morceau soit utilisé pour la Coupe du monde de 1986 », raconte Roméo pour la DH. Voilà, chose faite.

Le cas Damso en 2018

N’occultons pas que Roméo Elvis a été accusé d’agression sexuelle en 2020. Le rappeur a reconnu les faits et a présenté ses excuses. En 2018, l’Union belge de football avait stoppé sa collaboration avec le rappeur Damso pour l’hymne des Diables pour le mondial en Russie, ses textes étant qualifiés de sales, sexistes et violents envers les femmes. « La Fédération belge de football représente toutes les franges de notre société : les hommes et les femmes, les jeunes et les moins jeunes ou encore les autochtones et les allochtones », communiquait la fédé à l’époque…

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